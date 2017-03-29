蓄水池更換浮球遭電死 雇主判9個月徒刑
葉姓男子受雇新北市某工程公司，2015年12月18日接獲指令到板橋國小進行「浮球凡而更新」等工程，葉男在蓄水池作業過程中，因輪座式延長線滑落水池，在無穿戴任何絕電防護器具下，葉男遭電死。新北地院依業務過失致死罪，判處王姓雇主9個月有期徒刑。
判決指出，勞工從事電器工作，應配備適當的電工安全帽、絕緣防護具，王姓雇主沒有遵守職業安全衛生相關法令，讓葉男未攜帶漏電斷路器，也沒穿隔緣鞋的情況下作業，導致憾事發生。
王姓雇主辯稱，輪座式延長線組非公司提供，加上有提供員工每人一套絕緣鞋、青蛙裝等設備，有提醒葉男應著裝作業，認為已善盡告知義務，並無疏失。
新北地院認為工程公司讓葉男從事電氣工作，卻輕忽其作業安全，審酌王姓雇主須賠償397萬餘元，但仍未與家屬達成和解。
(中時)
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