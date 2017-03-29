簡文秀邀約4／2「聽!螢火蟲在唱歌」音樂會

簡文秀邀請民眾和螢火蟲合唱!

「火金姑，火金姑，閃閃熠熠，幸福快樂的種子；火金姑，火金姑，跳曼波，愛鄉擱愛土…創造生命的感動，點綴浪漫的歲月。」這是新版的「螢火蟲之歌」，也是2017年螢火蟲國際年會的主題曲。

製作人聲樂家簡文秀表示詞曲中它有別於60年代的台灣童謠「火金姑」，因為這首歌是以家庭倫理的核心價值編寫及製作，唱的人有兒童、有青年、有男有女，充滿了家庭和樂的氛圍，尤其這首歌詞是由台語、國語、英文編寫，就是希望透過一個代表和樂、希望、關懷、幸福與愛護地球的螢火蟲之歌，傳唱到世界每一個角落，並與其他國家一起守護我們的家園─地球。

2014年大安森林公園之友基金會於臺北市中心─大安森林公園復育螢火蟲，成為世界唯一在人口密集區復育螢火蟲成功的都市，主要因素之一就是億光電子團隊針對螢火蟲視網膜設計「波段590nm」LED賞螢路燈，此種光源人類可見，螢火蟲卻看不見，不會影響螢火蟲的視網膜發展，因此臺灣才能在中國、澳洲等多國競爭中，順利爭取到2017年螢火蟲國際年會的主辦權。

就在這如火如荼的螢火蟲生態培育計畫以及推動螢火蟲國際年會的籌畫之下，大安森林公園之友基金會邀請億光文化基金會從去年承辦螢火蟲之歌的徵選、評審、頒獎到後來的重新編曲、錄音、專輯設計等將近一年的製作過程，終於完成這首「螢火蟲之歌」，並於今年2月16日公開發表，至今總算是一個成果總驗收的時刻。

聲樂家簡文秀表示生態保育的重視絕對是一個國家進步的重要象徵，如果臺灣能夠在城市裡成功復育螢火蟲，這代表著臺灣的空氣、水質以及生活品質絕對是乾淨的、健康的，也代表臺北市及臺灣將邁向永續經營的「韌性城市」以及健康幸福的「賞螢寶島」，進而在觀光產業一定有很大的裨益，不但振興經濟也增加財源，提升臺灣在世界上的軟實力與競爭力。因此簡老師不僅希望這首「螢火蟲之歌」能在臺灣各地傳唱，也期盼這首歌讓世界聽到臺灣最純樸最優美最祥和的聲音。

今年4/24 -4/28螢火蟲國際年會，也是臺北市的賞螢火蟲月，想看螢火蟲的民眾，現在可以不用跑到山區，在大安森林公園也看得到了點點發光的螢火蟲了!而且這一次，不僅可以看到螢火蟲，也將在4月2日周日下午4點在臺北市大安森林公園的戶外音樂舞台，舉辦一場親子同歡的音樂會「聽!螢火蟲在唱歌」。

現場有聲樂家簡文秀、三金歌王殷正洋以及「螢火蟲之歌」原創者余國光、陳東賢來領唱螢火蟲之歌，另外還有玉山混聲合唱團、伊甸盲人喜樂合唱團、成功兒童合唱團、叮叮樂團、新節慶合唱團、臺北市立民生國中管樂團、國際獅子會300A2區合唱團、臺灣銀髮族口琴樂團、臺北市新生國小合唱團、北一女合唱團等知名表演團體演出，從學生到銀髮族、從人聲到各式樂器、從台上唱到台下，節目饒富曲趣與情境，值得強調的是現場還會贈送每位民眾目前世界上唯一的賞螢燈筆，前1000名觀眾還可獲取限量T-shirt，誠摯邀請民眾一起來和螢火蟲合唱並點亮世界的愛。

(中時電子報)