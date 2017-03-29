雄女學生獲全國高中台灣人文獎冠軍 陳菊接見獻獎
高雄女中陳彥汝、鄭育潔與范瀞文3位女同學，撰述研究日治時代雄女兩位學姊因參加左派組織「農民組合」，涉及共產思想遭致退學的故事，於今年榮獲第16屆全國高中台灣人文獎，陳菊市長29日特別接見3人並接受獻獎，嘉勉同學對台灣本土文化的熱愛與研究精神。
陳菊在市政會議中公開表揚，並接受學生獻獎，表示要將此榮耀與全體市民分享，同時另贈與以高雄女中研究團隊為卡片圖案的「一卡通」客製卡，以及高雄市主辦104年度全國運動會專屬紀念品。
為鼓勵高中師生以學術研究嚴謹精神、關懷在地鄉土的生命熱度，對台灣語文、文史進行探討、整理、研究與省視，以找出台灣在地的故事，賴和文教基金會於2001年首屆舉辦「全國高中台灣人文獎」。
今年高雄女中研究團隊由林亞璇老師帶領人文及社會科學實驗班同學參賽，3位文同學以《簡娥與張玉蘭之比較研究─探究日治時期左派新女性的處境與抉擇》一文，榮獲史地組冠軍殊榮。
研究團隊觀察到在政治社會運動中，積極參與者多為男校學生，得知日治時代雄女的兩位學姊簡娥與張玉蘭，因參加左派組織「農民組合」，涉及共產思想而遭致退學的故事，進而引發研究動機。
台灣日治時代政治社會運動史研究，多著重於右派男性，而研究團隊的研究面向卻著眼於左派女性，其中題目的原創性、獨特性與學術價值讓評審眼睛為之一亮，因此獲得評審們的高度肯定獲首獎。
3位女同學於研究中，從文獻資料看見兩位學姊在殖民者、資本家、父權文化三重壓迫的處境，仍試圖在新舊交融的時代，勇於尋求追求理想，表示深受感動，在老師的指導下，開啟3人參與研究的動機。
(中時)
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