國道6號「橋聳雲天」開發橋下區域 將設綠雕花園

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國道6號「橋聳雲天」下，將設綠雕花園。（廖志晃翻攝）

網路票選公路10大美景之首的國道6號國姓交流道「橋聳雲天」，將開發橋下區域，規畫設立綠雕花園園區及農特產銷售中心；縣長林明溱表示，橋聳雲天橋下約15公頃土地，場地使用已獲得高公局支持。

南投縣政府29日邀集高公局、議員邱美玲，針對國姓交流道橋聳雲天園區，採出租或無償使用進行協商；林明溱建議由縣府委託廠商進行園區場地設施規畫，獲得高公局的支持。

林明溱表示，為實現「觀光首都」目標，橋聳雲天橋下約15公頃土地，將規畫花雕藝術公園，關於場地使用獲得高公局支持，縣府完成園區規畫後，承租部分將再與高公局協商租用價格，建設完成後將可帶動中潭公路觀光，國姓到埔里之間形成新的旅遊路線，帶動地方繁榮、促進就業。

縣府農業處表示，綠雕園區預定地使用福龜段1001地號約11公頃，及福龜段918地號約4公頃，總計15公頃土地，依照「高速公路國有土地提供使用注意事項」規定，如全採租用，縣府每年須負擔約800萬租金，建設初期須大量經費投入，縣府無法負荷。

福龜段1001號目前高公局設步道、綠美化植栽，日後，此區段縣府如同樣規畫設植生綠美化，能由高公局無償提供縣府使用，至於設施部分，則由縣府租用，高公局也同意協助。

(中時)