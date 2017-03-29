柯文哲反去蔣化 教授批：為權力放逐歷史正義
台北市長柯文哲日前在馬來西亞發表演說時，提到去蔣化無助台灣社會和諧，並稱台灣現在最大問題就是，「我看你不順眼就把你幹掉。」引起各界熱議。對此，政大教授陳芳明今（29）日表示，柯文哲顯然把歷史問題簡化為看不順眼的問題，直言柯為個人權力，而公然放逐歷史正義的問題，他沒有辦法接受。
柯文哲日前在大馬演講時表示，如果每個人都要執著於過去的某一段，只會讓這個國家更分裂，他認為像去蔣化，實際上是無法解決台灣真正的問題；即使轉型正義有其必要性，柯也強調，不要變成只是勝利者的正義。
對於柯文哲的言論，陳芳明今於臉書發表看法，首先針對「我看你不順眼就把你幹掉」這句話，陳認為柯顯然把歷史問題簡化為看不順眼的問題，「事實上，看不順眼就幹掉，才是蔣介石與國民黨的行事風格。」
陳芳明進一步指出，他認同柯文哲說轉型正義不要變成勝利者的正義，但他要提醒柯，正義有它一定的客觀存在，絕不是因為民進黨所提出，就說它是勝利者的正義。
而所謂「去蔣」，陳芳明表示，是指蔣介石的銅像到處都是，「這種不分正義價值的現象，正是台灣社會價值分裂的事實。」陳說柯不是沒有辨識歷史問題的能力，而是對於殘酷的歷史裝聾作啞，至於他在大馬的言論，陳認為，其實已經悖離了大家對歷史正義的理解。
最後，陳芳明認為柯文哲為爭取市長連任有其壓力，但是，「只為了個人的權力，而如此公然放逐歷史正義的問題，坦白說，我沒有辦法接受。」陳並強調，轉型正義絕非民進黨的專利，而是台灣全民的共同歷史使命。
(中時電子報)
文章來源：陳芳明臉書全文
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