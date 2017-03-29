陳綺貞哽咽挺五月天 直呼團名很重要
樂團五月天成軍20週年紀念日，今晚重返台北市大安森林公園免費開唱，歌手陳綺貞哽咽相挺，當年她是「防曬油」成員，直呼團名很重要，過個夏天「防曬油」只剩陳綺貞。
五月天成軍20週年，1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，團名源自貝斯手瑪莎學校BBS聊天室帳號「Mayday」，邀粉絲回到五月天的第1天，開場台上螢幕日期從「20170329」倒回「19970329」。
唱「人生海海」時樂團四分衛登台，主唱阿山說，當時沒聽過五月天名字，野台開唱主持人介紹五月天有個響亮名字，以後會名揚四海、大紅大紫；阿信好奇問他聽到有什麼想法？阿山回「哇靠，是喔」，逗笑全場。
五月天連唱「時光機」、「孫悟空」，樂團脫拉庫現身助陣，主唱國璽是機師，剛從日本東京飛回來，帶餅乾、糖果等伴手禮現場發送，還搞笑和阿信手牽手，全場大合唱脫拉庫的「我愛夏天」。
阿信說，演唱會歌單特別設計，從每張專輯挑首歌唱。唱到「我不願讓你一個人」時，陳綺貞現身合唱，唱完謝謝五月天及大家，原本工作人員送上吉他，她直喊想先聊天就退回吉他。
當年陳綺貞以「防曬油」成員參加野台開唱，直呼團名真的很重要，過一個夏天，「防曬油」只剩陳綺貞了，但五月天過了20年還在。
陳綺貞表示，20年前坐在台下準備要上台，「那是我人生第1次沒彩排就上台表演，今天是第2次」，大學最好朋友是鼓手，畢業前想完成和她組團夢想，用個夏天時間來完成；看到五月天一路走到現在，「我真的很感動」，說完不禁哽咽。1060329
(中央社)
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