遞交分手信 英相：並非否定歐盟價值

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英國正式啟動脫歐程序，英國首相梅伊（Theresa May）向國會表示，英國退出歐盟並非否定歐盟價值，英國想要繼續和歐盟貿易。

英國駐歐洲聯盟大使巴羅（Tim Barrow）稍早親自將宣布英國退出歐洲聯盟的歷史性信函，遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），宣告英國正式啟動退出歐盟的程序。

梅伊向國會表示，在全國貿易成長趨緩，保護主義升高的情勢下，「歐洲有責任為了人民的利益而捍衛自由貿易」。

她表示，英國退出歐盟「並不是否定歐洲的價值。我們仍然會是可靠的夥伴、樂意的盟友，以及親密的朋友。」

梅伊表示，英國想要繼續和歐盟貿易，也想要有緊密的安全合作，「以保障人民安全」。「經過上週在西敏橋發生的惡意攻擊事件後，這個訊息更加強烈。」她表示，「儘管對某些人來說是失望，但今天是個值得慶祝的日子。」

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）則呼籲政府要傾聽、協商並代表整個國家。他也表示，梅伊帶領的方向「很危險也很有害」。

他表示，「妳（梅伊）說過，沒達成協議，總比簽下壞協議好；但事實是，沒達成協議，就是壞協議。」

蘇格蘭民族黨（SNP）在國會的領導人羅伯森（Angus Robertson）則表示，如果梅伊「不尊重全國對於脫歐的不同意見」，蘇格蘭尋求獨立將「無可避免」。

他強調，蘇格蘭投票支持留在歐盟，並指控梅伊並沒有遵守承諾，在啟動里斯本條約第50條之前與蘇格蘭達成協議。

羅伯森的發言一度被其他議員的噓聲打斷，但他仍堅持說下去。

他表示，「妳說妳認為脫歐會讓英國團結一致，並不會。在這個議題上，並不是一個『團結的國家』（United Kingdom），妳必須尊重不同的意見。」

「如果妳仍舊不妥協，妳將使蘇格蘭獨立無可避免。」

梅伊回應，脫歐公投「是英國整體的決定」，她說，「你忘了有大約40萬名蘇格蘭民族黨的支持者投票支持脫歐。」1060329

(中央社)