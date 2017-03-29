信義威秀影城火災 許瑋甯看首映被疏散

台北信義威秀今晚約8時10分在二樓美食街餐廳起火，恰巧電影「目擊者」今晚也在信義威秀辦首映會，工作人員因濃煙太嗆立刻被疏散，包括演員許瑋甯、莊凱勛、李淳等都安全。

台北市消防局今晚8時10分獲報，在台北市信義威秀影城二樓餐廳起火，火勢甚大，人員已疏散，初步未傳人員受困。

威秀影城公關經理李光爵今晚表示，發生火警第一時間內，影城立刻疏散在影廳內的民眾，目前全部的影廳都沒有觀眾在內，也沒有人員受傷，至於火警原因還在調查。

他表示，今天因火警而無法觀看電影、或是今晚已經購票而無法看電影的民眾，都可退票或換票。

今晚電影「目擊者」正好在信義威秀舉行首映會，總共有5個包場、一場特映會。工作人員表示，火警發生時，一開始只有撤離失火那棟影廳的民眾，但後續因濃煙太嗆，另一棟影廳民眾也全數疏散撤離，而演員包括許瑋甯、莊凱勛、李淳等人，都安全疏散。1060329

(中央社)