清明掃墓 頻傳火燒野草等意外

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清明掃墓，火燒山頻傳，馬公風櫃社區入口的草叢地，近午又傳火警，火勢猛烈，所幸岸巡7總隊與警消及時聯手撲滅，未殃及社區住戶。

進入清明掃墓祭祖時期，澎湖一連多天都傳出火燒山的意外事件，所幸都在岸巡與警消合力灌救下撲滅。

今天近午時分，岸巡7總隊風櫃東安檢所守望人員，發現馬公風櫃社區入口處的草叢冒出火苗，結果火勢一發不可收拾，岸巡總隊動員10餘位官兵，加上消防澎南分隊合力灌救，適時撲滅，燒毀的草叢面積達3000平方公尺。

岸巡7總隊表示，澎湖地區連日來，已發生多起疑似掃墓不慎引起的火災，提醒民眾掃墓焚燒銀紙，務必等到火苗確認熄滅，或用水澆熄後再離開，以免釀成災情。1060329

(中央社)