電信詐欺台籍18人 印尼押解返台

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18名台籍嫌疑人涉及電信詐欺案，今天晚間從印尼押解返台；刑事局表示，全案經台灣提供情資，並與印尼警方合作，才順利破獲全案。

刑事警察局表示，全案在今年3月9日結合航空警察局、移民署、駐印尼代表處，透過刑事警察局駐印尼聯絡組，提供相關情資給印尼警方，順利在印尼雅加達市郊查獲2處詐欺機房，共計查獲18名台籍嫌疑人，與36名陸籍同夥。

印尼警方並在現場查獲大量行動電話、電腦、大陸民眾個人資料等贓證物。台籍涉案人晚間已從印尼押解返台。

警方表示，全案從立案偵辦起，第一時間即成立專案工作小組，透過駐印尼聯絡官與印尼警方取得聯繫，也獲得地檢署檢察官全力支持，研討法律構成要件，執行過程完整蒐集相關證據，清查可能被害人，所有遣返18名台籍人士，均獲地檢署開立拘票拘提。

另外，警方表示，對於棄保潛逃的詐欺通緝人，刑事警察局規劃「緝狐專案」，針對藏匿於國內、外且具高度隱匿、再犯的詐欺犯嫌，核列為「緝狐對象」，分由各警察機關、各國駐外聯絡組加強查緝，並結合泰國移民總局，於曼谷緝獲林姓等3名「緝狐對象」。1060329

(中央社)