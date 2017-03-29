英國脫歐談判兩方人馬一字排開 巴尼耶「已做好準備」

我要評比

英國周三啟動脫歐程序後，雙方談判陣容也終於底定，由英國首相梅伊（Theresa May）帶領多位大臣，面對歐盟首席脫歐談判官巴尼耶（Michel Barnier）及其他官員。這些關鍵人物將左右英國脫歐形式，及英國脫歐後對歐盟的貿易關係。

巴尼耶周三表示：「我已做好準備。我希望談判成功，讓雙方達成協議。」但他不忘強調，英國與歐盟必須在某些條件上達成共識，才能讓談判結果顧全共同利益。

(工商)