施作地下室防水工程釀2工人身亡 負責人遭起訴
27歲周姓工人與32歲趙姓工人在新北市鶯歌光明街某建案施做地下室防水工程，因通風不良吸入過多有幾溶劑氣體窒息死亡，家屬直到晚間十時遲遲不見二人返家，報警搜尋才在地下2樓尋獲屍體，新北地檢署今依業務過失致死罪嫌起訴何姓工地負責人。
新北市勞檢處調查，周、趙二人當天上午九點起在地下室施作蓄水池防水底漆塗佈作業，由於工地並未確實通風換氣，導致含有甲苯、二甲苯及乙酸乙酯的有機溶劑揮發後的氣體瀰漫在地下室、且新鮮空氣無法送入，周、趙二人昏迷後窒息死亡。
何姓工地負責人說，當天他指派周、趙去做防水工程，但他並未在現場監工，也沒提供防護面罩。新北地檢署認為地下室現場通風不良，致使周、趙吸入有機溶劑氣體窒息死亡，今依業務過失致死罪嫌起訴何姓現場負責人。
(中時)
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