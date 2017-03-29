瑞里綠色隧道下品茗 coser營造新氛圍

嘉義縣議員何子凡（左一）擔任茶人，為文觀局長許有仁（右二）、阿里山國家風景區管理處處長馬惠達（右三）及雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（右四）倒茶。（余信賢攝）

嘉義縣議員何子凡（左一）擔任茶人，為文觀局長許有仁（右二）、阿里山國家風景區管理處處長馬惠達（右三）及雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（右四）倒茶。（余信賢攝）

嘉義縣文觀局29日在瑞里綠色隧道下辦理「紫藤花下品茗饗宴」，文觀局長許有仁（前排中）與瑞里國小小朋友一同品茗。（余信賢攝）

嘉義縣文觀局29日在瑞里綠色隧道下辦理「紫藤花下品茗饗宴」，當地茶人正在沏茶。（余信賢攝）

嘉義縣文觀局29日在瑞里綠色隧道下辦理「紫藤花下品茗饗宴」，當地茶人正在沏茶。（余信賢攝）

嘉義縣文觀局29日在瑞里綠色隧道下辦理「紫藤花下品茗饗宴」，茶席品茗就安排在綠色隧道內，現場有瑞里國小的學生及縣議員何子凡擔任茶人，文觀局也特地請來4位coser打扮成武俠，讓品茗的旅客有著全新體驗。

瑞里的綠色隧道聞名全台，而瑞里的紫藤花在近幾年逐漸打開知名度，3月底就是瑞里紫藤花盛開的季節，目前紫藤花已經大開。因此，嘉義縣文化觀光局於3月29日推出花季限定活動「紫藤花下品茗饗宴」，總席次39席，活動一推出就受到民眾歡迎，在2分鐘內爆滿。

活動現場請來了嘉義縣輔導團隊神奇樂坊演奏國樂，由於活動現場是一片綠色竹林，場景類似電影「臥虎藏龍」，所以請來4位coser扮成俠客，融入整個場景。

瑞里國小英文老師劉育純也帶著6年級的學生，在茶宴現場擔任小小茶人工作，並運用在課堂上學習到的英語用茶詞彙，與客人們交談。嘉義縣議員何子凡也親自到場扮演茶人，親自泡茶予到場貴賓。議員何子凡表示，自己在當議員以前就對泡茶很有研究，只不過當了議員這工作後，就比較沒有時間。

文觀局長許有仁表示，本次「瑞里紫藤花季」是梅山瑞里紫藤活動的第一場饗宴，接下來有更多元繽紛的系列規劃，不論是看山水花木、親近大自然或人文藝術活動都將不負眾望。接著紫藤花季後4到6月螢火蟲季、預計6月底完工的太平雲梯、7到9月找茶趣等一系列有趣且深入的活動！再次邀請全民一同賞遊嘉義，從年初玩到年尾，愛上美麗新梅山。

(中時)