嘉縣大林健康專車趴趴走 長輩獲贈高麗菜過清明
嘉義縣大林鎮公所自98年開辦健康趴趴走公車，每周三提供鎮內長輩免費搭乘買菜、就醫或遊玩，29號上午10點，鎮長黃貞瑜將關懷並贈送高麗菜給搭車的長輩，黃貞瑜說，清明節家家戶戶包春捲，高麗菜使用量大，特地購買數百顆高粒菜，趁著連續假期前的健康趴趴走專車發送。
由於大林鎮內的青壯人口因就業、就學等因素不斷外流，人口老化問題嚴重，而農村偏遠地區交通不便，老年人外出皆有賴親人接送，若親人不在身邊，住在鄉下的老人家好像就失去了雙腳，出入不便。
大林鎮長黃貞瑜在上任之後，因應鎮內老人家「行」的需求，於是辦理「健康趴趴走」老人照顧服務專車方案，這項措施於98年2月25日起，每週三於各里定點接載有需要的老人家。
大林鎮長黃貞瑜表示，健康趴趴走專車於每個星期三，在鎮內定點接載、服務老人家。專車服務對象以居住在大林鎮、年滿60歲以上、白天乏人照料、且能夠自行前來搭車的長者為主，目的則是讓老人家可以自由的來街上購物、就醫、找親友、辦事情，希望每位老人家都能生活得自由自在，快樂又有尊嚴。
健康趴趴走專車走動大林慢城的幸福時光，改變大林鎮老人家的生活圈，老人在車上聯誼交流，閒話家常，如此的移動式老人照護，成了大林慢城的特色生活。鎮長黃貞瑜以高麗菜相贈，一來是幫助高麗菜價崩跌的農民，二來也提供乘車長輩清明節做潤餅的食材，呼應「吃在地、食當季」的慢食生活原則，老人家出門乘車，人手一顆高麗菜帶回家，每個人都笑開懷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。