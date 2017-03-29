嘉縣大林健康專車趴趴走 長輩獲贈高麗菜過清明

大林鎮長黃貞瑜在29日發送高麗菜予大林鎮內的老人家們。（余信賢攝）

大林鎮長黃貞瑜在29日發送高麗菜予大林鎮內的老人家們。（余信賢攝）

大林鎮健康趴趴走專車在每週三定期出發，大林鎮長黃貞瑜特地在清明連假前曾送給每位老人高麗菜，好讓他們可以在家煮好菜。（余信賢攝）

嘉義縣大林鎮公所自98年開辦健康趴趴走公車，每周三提供鎮內長輩免費搭乘買菜、就醫或遊玩，29號上午10點，鎮長黃貞瑜將關懷並贈送高麗菜給搭車的長輩，黃貞瑜說，清明節家家戶戶包春捲，高麗菜使用量大，特地購買數百顆高粒菜，趁著連續假期前的健康趴趴走專車發送。

由於大林鎮內的青壯人口因就業、就學等因素不斷外流，人口老化問題嚴重，而農村偏遠地區交通不便，老年人外出皆有賴親人接送，若親人不在身邊，住在鄉下的老人家好像就失去了雙腳，出入不便。

大林鎮長黃貞瑜在上任之後，因應鎮內老人家「行」的需求，於是辦理「健康趴趴走」老人照顧服務專車方案，這項措施於98年2月25日起，每週三於各里定點接載有需要的老人家。

大林鎮長黃貞瑜表示，健康趴趴走專車於每個星期三，在鎮內定點接載、服務老人家。專車服務對象以居住在大林鎮、年滿60歲以上、白天乏人照料、且能夠自行前來搭車的長者為主，目的則是讓老人家可以自由的來街上購物、就醫、找親友、辦事情，希望每位老人家都能生活得自由自在，快樂又有尊嚴。

健康趴趴走專車走動大林慢城的幸福時光，改變大林鎮老人家的生活圈，老人在車上聯誼交流，閒話家常，如此的移動式老人照護，成了大林慢城的特色生活。鎮長黃貞瑜以高麗菜相贈，一來是幫助高麗菜價崩跌的農民，二來也提供乘車長輩清明節做潤餅的食材，呼應「吃在地、食當季」的慢食生活原則，老人家出門乘車，人手一顆高麗菜帶回家，每個人都笑開懷。

(中時)