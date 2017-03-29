苓雅警分局關懷同仁 推廣心情溫度計APP
鑒於警察工作時間較長，生活作息經常日夜顛倒，又現今社會資訊發達，民眾求知欲望提升，警察勤務作為經常成為媒體之焦點，造成員警各方面壓力提升；苓雅警分局為關懷同仁身心健康，分局「關老師」除定期走訪所屬各單位巡迴諮詢，並利用訪視個案之際，廣推善用「心情溫度計APP」，進而宣導防治自殺心衛觀念。
近來警察職權議題炒得沸沸揚揚，為免影響員警工作士氣，分局「關老師」特至所屬各單位加強心理諮商輔導工作，透過傾聽與對話，適時給予同仁抒發管道。
訪談過程中，多數員警表示「警察工作時數長，加上日夜顛倒，常感到精神不濟」，雖少數同仁會利用勤餘時間運動來抒發工作壓力，但員警多選擇休息睡眠補充體力。
警政署歷年統計警察人員自殺案件數字（104年5件、105年5件、106年迄今1件），每年仍會有員警因為壓力找不到出口而走上絕路，雖然警政署自104年12月全面推廣「心情溫度計APP」，惟實務上能多加善用的員警並不普遍。
有鑑於此，分局長賈樂吉除指示各單位主管多多提醒同仁關懷自己及家人的身心健康，培養自己之興趣及健康生活觀念外，並要求「關老師」於心理諮商輔導之際，指導同仁操作下載「心情溫度計APP」，適時提供員警隨時能自我檢測情緒及心理狀態，紀錄測驗結果。
此「心情溫度計APP」系統亦提供心理健康及衛教電子書、全國心衛資源查詢、撥打求助專線電話等多功能服務，期能透過諮商及自我檢測，有效降低員警自殺案件之發生。
(中時)
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