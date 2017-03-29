朱家文壇份量重 劉慕沙翻譯日文學居多

翻譯作家劉慕沙今天過世，她與作家朱西甯結婚後育有3個女兒朱天心、朱天文、朱天衣，一家人都是作家，就連朱天心女兒謝海盟也是作家，劉慕沙則是翻譯日本文學居多。

「文訊」雜誌社社長兼總編輯封德屏今天證實，作家朱西甯妻子、同時也是作家朱天心、朱天文、朱天衣三姊妹的媽媽劉慕沙，今天下午3時30分在榮總安寧病房過世，享壽82歲。

劉慕沙原名劉惠美，出生在日治時期的台灣，她讀了4年台灣日制國民學校，學生時代愛讀日本文學作品，打下良好的日文基礎。

劉慕沙與朱西甯結婚後，育有三個女兒，朱天心、朱天文、朱天衣，都是文學界知名的作家，朱家在台灣文壇有相當重要的地位。

劉慕沙在三女朱天衣出生後，開始從事日本文學翻譯，翻譯有60多本日本小說，翻譯的作家包括川端康成、三島由紀夫、石川達三、曾野綾子、吉本芭娜娜、大江健三郎、井上靖等，她也出有個人的短篇小說，並集結出版「春心」，還曾以「沒有炮戰的日子裡」獲得台灣省婦女寫作協會徵文第二名。

「文訊」雜誌社長兼總編輯封德屏今晚證實劉辭世的消息，封德屏表示，劉慕沙是「文學家庭的溫暖靈魂人物」，從60至80年代，她翻譯約40、50種日文作品，不少是曾獲芥川獎等大獎肯定的知名作品，早年出版市場國人對日文作品還不熟悉的時候，劉慕沙對文壇的貢獻很大。

根據客家委員會資訊，1955年剛滿20歲的醫師千金劉慕沙與外省軍官朱西甯登報結婚，當時震撼苗栗縣銅鑼鄉保守的客家庄；劉慕沙因為代朋友寫信而認識朱西甯，結婚前只見過4次面，加起來不到24小時，她以「出奔」來形容她對愛情的追求。

朱西甯大劉慕沙9歲，婚後朱西甯曾主編「新文藝」，並在出版社任職，創作小說、散文；劉慕沙則著重翻譯日本文學，偶爾寫作，而劉慕沙也曾與女兒朱天文、朱天心一家收容照顧流浪貓狗多年，每天巡視、照護社區裡的貓狗。1060329

(中央社)