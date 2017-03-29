大陸社科院預測 第一季成長6.8%

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中國社會科學院今天發布經濟形勢預測，中國大陸第1季國內生產總額（GDP）成長可望達到6.8%，消費物價指數上揚1.4%。今年上半年GDP成長6.7%左右，要實現政府年成長6.5%目標不成問題。

中國大陸財經網報導，大陸中國社科院財經戰略研究院今天在「NAES宏觀經濟形勢季度分析會（2017年1季度）」上，公布最新經濟研究報告。

報告指出，去年第4季開始，大陸經濟穩定回升態勢在第1季繼續保持。工業生產略有加快，固定資產投資、房地產投資、民間投資成長速度也略有提高，基礎建設投資成長也高於去年同期。

在國際因素、補庫存、投資需求小幅加快等因素帶動下，工業生產價格指數大幅上升，帶動企業利潤恢復性上漲。同時，熱點城市房地產價格繼續上漲，金融業佔GDP比重虛高，貨幣政策側重防風險和去槓桿，短期利率上升，有助於穩定匯率。

報告初步估計，今年中國大陸第1季GDP成長可望達到6.8%，消費物價指數上漲1.4%；第二季工業生產繼續溫和成長。投資成長速度略為下滑，消費平穩成長。出口改善難度較大。生產者物價指數（PPI）同比成長速度回落，消費者物價指數溫和回升。

報告認為，在確保經濟成長不突破底線的前提下，推進供給側結構性改革，化解經濟潛在危機，增強經濟可持續發展潛力，促進經濟健康發展，預計今年上半年的GDP可以達到6.7%左右，完成全年6.5%成長目標不成問題。1060329

(中央社)