因應氣候變遷 北京呼籲美國履行承諾
北京當局今天呼籲美國政府，履行因應氣候變遷的承諾。此前，美國總統川普廢除了前總統歐巴馬時代有關碳排放目標的計畫。
法新社報導，中國大陸外交部發言人陸慷在例行記者會表示：「我們覺得『巴黎協定』來之不易，包括中美雙方在內的國際社會為此凝聚了高度共識」。
「我們還是主張各方都應順應潮流，抓住機遇，兌現承諾，切實採取積極行動，共同推動這一協定的實施。」
川普（Donald Trump）昨天宣布「煤炭戰爭」已經結束，並簽署行政命令，檢討歐巴馬（Barack Obama）時代導致「工作消失」的氣候法規。
川普在首次視察美國環保署（EPA）時，下令檢討對火力發電廠排放的限制，以及鬆綁煤礦業者租用聯邦土地的限制。
川普說，這些作法預示「美國能源和生產，以及創造就業的新時代」即將開始。（譯者：中央社周慧盈）1060329
(中央社)
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