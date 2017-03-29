樞紐建設成果漸顯 廣州推進13個地鐵
去年廣州地鐵六號線二期、七號線一期建成通車，全市地鐵通車線路增加至11條(段)、通車里程達308公里。今年繼續推進地鐵線網規劃建設，推進十一號線等13個地鐵項目建設，爭取地鐵九號線一期、十三號線首期、知識城線等項目建成開通。昨日的廣州市十五屆人大常委會第三次會議上，廣州市國土資源和規劃委員會主任彭高峰作2016年度城鄉規畫的實施情況報告。
根據大洋網報導，廣州三大國際戰略樞紐規劃建設成效顯現。國際航運樞紐方面，完成《廣州建設國際航運中心交通規劃實施優化方案》、《廣州開發區黃埔臨港經濟區地區發展策略和城市設計》，推進國際航運樞紐21個工程項目，南沙港區三期工程建成投產。
國際航空樞紐方面，編制《廣州空港經濟區重點開發區域戰略規劃》、《廣州空港經濟區重點開發區域起步區控制性詳細規劃修編及城市設計》及《廣州白雲國際機場控制性詳細規劃》。國家臨空經濟示範區獲國家發展改革委和中國民航局聯合批覆，白雲國際機場二號航站樓主體結構已完成，新科宇航第二飛機維修機庫竣工投產，機場旅客吞吐量排名全國第三。
(旺報)
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