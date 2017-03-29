兒童節連假 日月潭馥麗飯店睦鄰親子同樂
兒童節連續假期，日月潭馥麗溫泉大飯店和魚池鄉親、旅客同歡慶，4月1日至5日，提供魚池鄉與住宿兒童，免費體驗「小小超跑」；整個4月還有兒童節系列優惠，包括彩繪撲滿、拼豆DIY、兒童餐！
馥麗公關副理蔡鳳麗指出，慶祝兒童歡樂假期，除了最受小朋友喜愛的兒童遊戲室，戶外戲水泳池、溫泉按摩池外，更引進「小小超跑」自4月1至5日每天下午2至5時，提供魚池鄉與住宿兒童，每人1次免費體驗「小小超跑」，但請事先電話預約報名，讓小朋友暢快玩樂！
4月的每日上午9時至下午9時，麗水館還有優惠活動，包括彩繪撲滿買一送一活動、拼豆DIY，由熱情的大哥哥、大姊姊教授、陪伴，共度歡樂時光。
蔡鳳麗表示，兒童節假期帶兒童用餐，可享免服務費優惠，同時推出最受小朋友喜愛的可愛造型兒童午餐美食。此外，即日起至4月底，馥麗推出「周年慶住房買一送一」等特惠專案！
(中時)
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