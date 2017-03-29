台中中清路三段自清武巷至大雅區界路平 4月施工

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台中市中清路三段自清武巷至大雅區界路平 4月施工！（陳世宗翻攝）

中清路是台中市要道之一，並鄰近市政重劃區，南來北往車潮造成路面龜裂不平。台中市政府建設局預計4月下旬進行西屯區中清路三段自清武巷至大雅區段路平工程；中清路自文心路至黎明路段路平，則將於市府水利局汙水管線埋設完成後，逐年分期分段施作。

建設局指出，中清路為通往大雅區、台中國際機場、中山高速公路及74號生活圏系統的交通要道，南來北往車流量龐大，長期下來路面產生龜裂損壞、孔蓋下陷、高低不平等情況。

建設局辦理中清路路平專案，其中，全長1.074公里的西屯區中清路三段自清武巷至大雅區路平已完成發包，預計4月下旬先行施作人行道改善工程；至於中清路自文心路至黎明路段，則將於水利局汙水下水道工程完工後，接續進場施作路平。

同時，市府也與交通部公路總局協調合作，今年可望完成鄰近台中國際機場、全長7.4公里的省道台10線中清路路平工程。

建設局表示，市府未來規劃透過中清路調整標線、號誌和時相，可提高行車流量和速度約17%，加上打通中清路的平行道路經貿路、打造74號快速道路與中山高的連結匝道，可進一步紓解交通壅塞問題。

(中時)