台灣好玩好吃又安全便利 泰國業者力推
泰國旅遊協會（TTAA）副會長鄭楚錦今天指出，對泰國人來說，台灣的夜市、購物和交通便利及旅遊安全最被肯定。
由泰國出境旅遊業者組成的泰國旅遊協會（Thai Travel Agents Association）主要幹部，今天應台北市政府邀請餐敘，曾經多次來台考察旅遊行程的副會長鄭楚錦（DR. ADITH CHAIRATTANANO）今天說，以日本為例，在給泰國人免簽證後，4年時間就從每年10萬人突破100萬人前往日本旅遊。
他說，主要原因是除了日本觀光總局來泰國宣傳外，還有各地方的觀光機構都來泰國宣導，從北海道到沖繩，無一遺漏。反觀台灣在泰國的宣傳，包括多元豐富的觀光資源，可能還要努力一番，不要只是宣傳大都會和日月潭阿里山等名景，其他縣市也要加把勁。
特別值得一提的是美食，像日前他在南投竹山品嚐到由名廚所開設餐廳，他吃過後覺得非常好吃，同行的泰國友人和旅遊同業都認為可以包裝在行程之內，這就是台灣豐富多元的旅遊元素。
他也指出，泰國旅客到台灣要突破100萬人次不是做不到，台灣觀光旅遊相關業者和機關全力宣傳和善加包裝，呈現多元不同觀光元素，強調美景美食和好玩好買。
在亞洲四個城市中，東京是泰國人的旅遊首選，台北和首爾在伯仲之間，泰國旅客去韓國只是為了買化妝品和衣服，台北給泰國觀光客最深刻印象，就是台灣的夜市、購物和交通便利及旅遊安全。
尤其是旅遊安全，鄭楚錦覺得台灣的安全最具特色和值得強調，泰國旅客在台灣，即便半夜出門也感覺到非常安全和舒服。1060329
(中央社)
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