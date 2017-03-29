18億可以買什麼？試試巨鑽粉紅之星

我要評比

蘇富比拍賣行今天說，梅子般大小的粉鑽「粉紅之星」預期將於4月4日在香港打破寶石的全球拍賣價格紀錄，可能超過6000萬美元（約合新台幣18億元）。

法新社和英國「太陽報」（The Sun）報導，據美國寶石學院（Gemological Institute of America）的分級，這顆59.60克拉的「粉紅之星」（Pink Star）是同等級鑽石中最大的一顆。

這顆無瑕美鑽2013年以破紀錄的價格拍出，但由於買家違約未付款，蘇富比（Sotheby's）被迫買回。

當時在日內瓦的拍賣會中，一名住在紐約的鑽石切割商以8300萬美元天價買下「粉紅之星」。

蘇富比有信心「粉紅之星」將於4月拍賣會中再創紀錄，有可能超過6000萬美元。

蘇富比亞洲地區副總裁郭進耀（Quek Chin Yeow）告訴法新社：「我認為它這次出售也將創下世界紀錄，傲視世界各地的寶石拍賣價格。我想這相當了不起。」

這顆閃閃發光的橢圓形寶石大小為2.69公分乘以2.06公分，重11.92公克。

敦進耀說，香港正是適合拍賣這顆粉紅鑽石的城市。近年來，來自亞洲的買家在其他拍賣會中多次打破鑽石拍賣紀錄。（譯者：中央社周慧盈）1060329

(中央社)