男粉絲公開約上床一次150萬 李佳豫：行情變好了？
以行腳節目主持人「小豫兒」清新形象出道的李佳豫，日前在私人臉書貼出男粉絲公然約砲的留言截圖，對方寫著「可以找你上床嗎？一次150萬，希望你答應謝謝」，她看完哈哈大笑說：「以前是80，現在竟然有150，我越老行情越好耶！本日最好笑。」藝人朋友亮哲留言虧她「經驗很值錢的」，好友揶揄「他這幾年有努力存錢」。
潘柏希也自曝有收到私訊：「但對方只開1萬5（稅內）。」同門的王家梁也亂入，說自己可以打8折：「請他吃拳頭！」經紀人陳秀卿則幽默回「發票未睡」。
李佳豫受訪時表示，因為她關閉了粉絲團私訊功能，這位男網友是直接在粉絲團的訪客留言區留言，由於過去她也曾收到「可以包養你嗎」或一切奇怪、恐怖私訊，所以覺得還好，只是這次特別好笑，「因為這次150萬，價碼最高，怎麼年紀大了反而增值？很無言耶！」朋友還開玩笑叫她先搞清楚是什麼幣值。
她最近為了準備下一部戲，正在苦練陶笛、還要練習唱歌，閒暇時也去學印度寶萊塢舞蹈及品酒，生活過得充實。自從與交往多年的李運慶分手後，她感情空白至今，她坦言這段時間以來有不少朋友積極介紹對象給她認識，目前只有「交朋友中的對象」，而沒有交往對象，和李運慶則已成為可以互相關心、打氣的朋友關係。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。