男粉絲公開約上床一次150萬 李佳豫：行情變好了？

李佳豫氣質清新，竟收到奇怪留言。（取材臉書）

李佳豫氣質清新。（取材臉書）

李佳豫日前和好友林逸欣一起看表演。（取材臉書）

以行腳節目主持人「小豫兒」清新形象出道的李佳豫，日前在私人臉書貼出男粉絲公然約砲的留言截圖，對方寫著「可以找你上床嗎？一次150萬，希望你答應謝謝」，她看完哈哈大笑說：「以前是80，現在竟然有150，我越老行情越好耶！本日最好笑。」藝人朋友亮哲留言虧她「經驗很值錢的」，好友揶揄「他這幾年有努力存錢」。

潘柏希也自曝有收到私訊：「但對方只開1萬5（稅內）。」同門的王家梁也亂入，說自己可以打8折：「請他吃拳頭！」經紀人陳秀卿則幽默回「發票未睡」。

李佳豫受訪時表示，因為她關閉了粉絲團私訊功能，這位男網友是直接在粉絲團的訪客留言區留言，由於過去她也曾收到「可以包養你嗎」或一切奇怪、恐怖私訊，所以覺得還好，只是這次特別好笑，「因為這次150萬，價碼最高，怎麼年紀大了反而增值？很無言耶！」朋友還開玩笑叫她先搞清楚是什麼幣值。

她最近為了準備下一部戲，正在苦練陶笛、還要練習唱歌，閒暇時也去學印度寶萊塢舞蹈及品酒，生活過得充實。自從與交往多年的李運慶分手後，她感情空白至今，她坦言這段時間以來有不少朋友積極介紹對象給她認識，目前只有「交朋友中的對象」，而沒有交往對象，和李運慶則已成為可以互相關心、打氣的朋友關係。

(中時)