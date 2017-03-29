南投青年職涯探索，創客基地開張

我要評比

南投青年職涯發展中心暨創客基地，29日開張。（廖志晃翻攝）

南投青年職涯發展中心暨創客基地，29日在縣府資訊大樓開幕，展現創意，新鮮又有趣，南投多了一個啟發青年人的好去處，也歡迎民眾參觀體驗。

青年職涯發展中心暨創客基地，以「前店、後廠」概念，開放、資源共享的場域，提供服務。

勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉表示，南投青年職涯發展中心創客基地，創下兩個第一，不但是各分署外第一個服務據點，也是第一個和地方政府合作的基地。

縣府祕書長洪瑞智表示，透過據點設置，可以讓年輕人探索職場方向，啟發創作興趣。

開幕展以「智慧生活」為主題，在地特色產業結合工藝、科技，展示「智慧長照」、「綠能環保」及「生活創意」等三大創客作品，智慧科技融入生活應用，成為新亮點。首次展出的「3D影像浮空投影」、「魚菜共生瓶」等。

除了前端的職涯探索、創客實作，後端整合職業訓練、就業服務等相關資源，提供完整的創業輔導服務，同時連結各公、私部門創客單位、學校社團及民間社群，擴充創客量能以激發創意，提升整體創新能量。

社勞處長林俊梧表示，據點位於南投縣政府旁資訊大樓，上班時間為周二至周日每天上午9時至下午6時，提供青年職涯探索、諮詢、就業服務資訊及就業促進等多元服務；該據點還有提供3D列印機、雷射雕刻機等數位機具，明亮舒適的環境加上閱讀區，有如咖啡廳氛圍的交誼空間，將陸續推出職涯講座、創客工作坊及讀書會。

(中時)