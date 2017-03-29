樂視：仁寶入資和此前欠款是兩件事

樂視致新總裁梁軍29日稍晚接受媒體採訪時，回應了近期樂視收購美國電視廠商Vizio受阻、台灣代工廠仁寶電腦入股等熱門話題。梁軍表示，2016年互聯網電視的快速增長，已經透支了2017、2018年的一小部分市場，2018年的市場將會是一個壓力非常大的市場，電視銷量不會大幅度增長。

梁軍回應稱，仁寶入資和樂視此前的欠款是兩件事。他說：「仁寶做PC、做手機，同時也做電視，在跟樂視過去的合作中，也看到了超級電視本身的價值，後來經過他們內部的決定來投資樂視。這次仁寶對致新的投資，對樂視，尤其對樂視致新來講，相當於在上游的供應鏈為未來的發展做了一些可能的布局。」

(工商)