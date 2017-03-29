信義威秀火災急疏散 台人這行為惹怒柯佳嬿

《目擊者》29日在信義威秀首映，晚間突傳火警。（羅永銘攝）

柯佳嬿臉書全文。（圖／取材自柯佳嬿臉書）

信義威秀今（29日）晚間8點10分左右驚傳火警，千名觀眾緊急疏散，而電影《目擊者》剛好也在同地方舉行首映會，放映不到10分鐘只好被迫中斷，主要演員莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿等人也跟著被疏散。不過，柯佳嬿透露當時情況緊急時，還有民眾在拍照錄影，讓她忍不住動怒。

柯佳嬿在臉書表示，失火時已冒濃煙且都疏散了，但竟還有很多人在拍照錄影慢慢走，導致路線整個堵住，移動速度變慢，而後面還有很多人沒疏散完，不滿說道「真的覺得很生氣。」

另外，柯佳嬿也指出「台灣人這種看熱鬧的心態可以改一下嗎？有些時候真的很要不得。」雖然怒氣沖沖，但仍不忘喊話希望一切平安，引發大家共鳴。

(中時電子報)