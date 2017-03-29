OPPO經理辱印度國旗 警調監視畫面

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針對中國大陸手機廠商OPPO印度分公司大陸籍產品經理被控損毀印度國旗事件，印度警方今天表示，已經向OPPO取得辦公室監視畫面進一步調查。

這起事件昨天引發數百人到北方省諾伊達（Noida）包圍OPPO印度分公司辦公室，更引起一些憤怒的印度民眾在網路上呼籲要抵制OPPO的產品。

此外，因OPPO砸大錢在印度宣傳自家產品，出資贊助印度一支板球隊，也引起印度輿論關注。

為保護OPPO印度分公司人員的安全，印度警方今天派大批警力部署在辦公大樓外，以防止任何意外發生。

OPPO印度分公司一名中國大陸籍產品經理，被投訴撕毀印度國旗並丟到垃圾桶，結果消息一傳開，引發數百人聚集到OPPO印度辦公室外抗議，他們要求警方逮捕這名經理，同時要求當局處理OPPO公司涉嫌違法印度勞動法令的問題。

警方昨天已就投訴立案調查，但強調會先深入調查後再採取行動，目前沒有逮捕任何人。

OPPO迄今沒有就此事發表公開聲明，但在接受大陸媒體訪問時稱，公司非常尊重印度，印度分公司99%的員工都是印度人，「公司對這起事件相當憂慮」。1060329

(中央社)