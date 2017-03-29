五月天演唱會落幕 目視公園未遭破壞
樂團五月天今天晚間免費在台北市大安森林公園開唱，演唱會已於晚上9時20分左右順利結束。工務局公園處指出，目視園內植栽、設施、螢火蟲區未遭破壞，但明天才能仔細盤點。
今天是五月天成軍20週年，晚間在大安森林公園免費開唱，由於天氣涼爽、微風吹拂，上萬人潮湧進，不少樂迷在草地上席地而坐，閉上眼睛、感受五月天演唱的每一首歌曲，隨著音樂節奏，時而輕擺身體、時而起身疾呼，相當熱鬧。
演唱會前，包括大安森林公園之友基金會等民間團體，擔憂復育有成的螢火蟲生態園區遭到破壞，與五月天所屬公司相信音樂、公園處討論後，決議圍起柵欄，避免遭踐踏。
演唱會已於晚上9時20分許順利結束，公園處指出，目視植栽、設施及螢火蟲區均未遭到破壞，但確切狀況仍待明天上午才能仔細盤點，若有任何毀損，將逐項要求主辦單位復原。
公園處也說，今天現場秩序良好，顯示五月天樂迷相當有水準，就連開演前也在LED大型投影布幕上，呼籲樂迷散場時務必將垃圾帶走，而主唱阿信也在台上，感謝台北市政府各局處的投入。1060329
(中央社)
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