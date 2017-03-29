五月天第1任鼓手合體 向冠佑討分紅

我要評比

樂團五月天成軍20週年紀念日，今晚重返台北市大安森林公園免費開唱，第1任鼓手「達叔」錢佑達合體，開玩笑向現任鼓手冠佑討分紅，並High唱「軋車」。

五月天成軍20週年，1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，邀粉絲回到五月天的第1天，約3.5萬人湧進大安森林公園，開場台上螢幕日期從「20170329」倒回「19970329」。

當年一同參加野台開唱的樂團四分衛、脫拉庫及原是「防曬油」成員的歌手陳綺貞擔任表演嘉賓，陳綺貞哽咽表示，看到五月天一路走到現在，「我真的很感動」。

吉他手石頭坦言感觸很多，高中常來大安森林公園，第1次失戀喝醉酒就在那棵大樹下，吉他手怪獸虧石頭有灌溉那棵樹、吐了。

當年冠佑還沒加入，第1任鼓手「達叔」錢佑達現身，阿信說，達叔陪伴五月天不少年輕荒唐歲月，問他回來有什麼感覺？錢佑達說，就是個很普通的演唱會，怪獸秒嗆「誰要你評價」，逗笑全場。

錢佑達笑喊要冠佑分他1/20收入，冠佑先以講錢就俗氣等話推託，才霸氣喊「我OK啦」，團員們聽到驚呼「唉唷」；阿信拱錢佑達打鼓，直喊「我們就是要看你原形畢露」，團員帶領全場喊「錢佑達」。

加碼唱「軋車」，由錢佑達打鼓，冠佑變成唱歌，唱完團員們虧錢佑達表情糾結，「好怕你打到中風」；錢佑達說，能力愈大責任愈大，能做到一呼百應，很不容易，真的給大家很大力量，問「下個20年還會在這裡嗎？」阿信點頭及舉起大拇指比讚。1060329

(中央社)