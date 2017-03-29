台師大就博會 鴻海儲備幹部名額無上限

國立台灣師範大學今天舉行「2017職涯特快車 直達夢想驛」就業留學實習博覽會，吸引鴻海、大立光等知名企業設攤；其中鴻海開出儲備幹部名額無上限的職缺。

台師大校長張國恩與西華飯店董事長劉文治等人，為就博會職涯特快車進行啟航儀式。

這場博覽會吸引鴻海、大立光、億光電子、晶華酒店、聯合線上等知名企業前來設攤，其中鴻海更是開出儲備幹部名額無上限的職缺；大立光、凱撒飯店也都提供超過百位的職缺。

台師大表示，近年除了在師資培育領域持續領先與創新，並以教育、藝術和體育的優勢，融合前瞻科學與科技，致力於培育跨領域人才，使學術及企業評價不斷提升與精進，職場實習的表現也是有目共睹，讓業界明顯感受台師大的蛻變以及在人才培育的努力。

台師大指出，有別於其他就業博覽會，這場博覽會以智慧科技、多元消費、教育人文為三大主軸，活動當天安排職場彩妝示範、商務艙座談，邀請聯合線上執行長李彥甫及可爾姿台灣區總經理林宏遠，以「不只去做更要改變作法」及「面對競爭 如何突破重圍」兩演講主題，分享個人職涯經歷與工作觀，讓即將進入職場的同學們能夠提早準備。

此外，徵才攤位有多達70家以上的企業參與，包含公部門與一般企業，而廣受歡迎的抽獎活動，主辦單位也準備了電視、平板電腦等大獎。1060329

(中央社)