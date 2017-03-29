相知相惜　李登輝將送別李元簇

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前副總統李元簇的喪禮訂於31日，在台北市立第一殯儀館景行廳舉行。前總統李登輝辦公室主任王燕軍今天說，李登輝與李元簇「相知相惜」，李登輝將出席追思會送別昔日副手。

李元簇生前行事低調儉樸，生前曾囑咐：病重不予急救、不發訃聞、樹葬等遺願；李元簇的家屬對於喪禮也相當低調。

李登輝辦公室主任王燕軍今天指出，李登輝與李元簇兩人「相知相惜」，李登輝確定出席31日的追思會，至於相關的程序，一切依照總統府的規劃來配合。

總統府發言人張文蘭受訪指出，李登輝願意出席，並發表追思談話。

31日的追思會，總統府將製作李元簇生平事略小冊及追思影片，記錄李元簇一生行誼。公奠禮結束後，隨即發引安葬於法鼓山植存生命園區。1060329

(中央社)