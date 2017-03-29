2017大專生洄游農村競賽開跑！

大專生洄游農村展現創意，讓梨梗重生。（水保局提供）

大專生洄游農村，將讓梨梗變成筆，還入選台中市10大伴手禮。（水保局提供）

水土保持局2017大專生洄游農村競賽，即日起至5月15日止受理報名，歡迎大專青年暑假深入農村，發揮所學專長，親身體驗農村生活，為自己和農村，創造新價值。

水土保持局已連續舉辦6年大專生洄游農村，學生在暑假認識農村，以不同的角度幫助農村，擦出意想不到的火花！例如雲林虎尾著名景點「屋頂上的貓」，就是學生以貓的角度為發想，與居民共同將社區打造貓的世界，每年吸引超過50萬遊客進到社區參觀！

放棄成大工業設計博士班的廖怡雅，成功翻轉沒落產業—藺草編織，導入現代化設計元素，以皮革、金屬、拼布等異材質混搭，成為精品受到國際青睞。

台中市每年水梨採收後，產生大量的廢棄梨梗，學生將廢棄梨梗研發製成梨梗筆，不僅改善農業廢棄物的汙染問題，更提供就業機會為農村產業加值，環保筆更打敗糕餅業，獲選為台中市10大伴手禮首獎。

大專生洄游農村競賽，採線上報名，將甄選20個駐村團隊，在暑假期間落實計畫深耕農村，提供每隊12萬元駐村經費，決賽總獎金高達67萬元，除金、銀、銅獎外，再針對駐村執行成果頒發創新實驗、人文關懷、環境永續及空間活化4種主題獎項，鼓勵入選團隊運用創意和專業。

「第7屆大專生洄游農村競賽」 陸續至各大專院校進行全國巡迴說明，場次訊息公告於Facebook粉絲專頁「青村白皮書-大專生洄游農村計畫」。

(中時)