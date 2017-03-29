北京城市規畫 常住人口2,300萬

大陸媒體報導，北京公布最新的城市總體規劃草案，計畫至2020年北京常住人口，要控制在2,300萬人以內，之後長期穩定控制在2,300萬人左右；至2020年城鄉建設用地逐步減量到2,860平方公里左右。

同時，北京將以政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心為定位，以建設國際一流和諧宜居之都為發展目標。

(工商)