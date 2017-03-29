柯文哲：出訪就強烈感受中共封殺
台北市長柯文哲在結束兩天的泰國訪問行程後表示，出訪就可以感受到中共在外交上的封殺，不過仍要努力，他更以「天行健，君子以自強不息」來共同勉勵。
柯文哲26日抵達首站馬來西亞展開訪問行程，28日轉抵泰國，截至目前為止，出訪過程似乎未見到當地政要或有影響力的人。柯文哲今天在結束兩天的泰國行程後，接受中央社記者訪問時表示，「就是要努力，出訪後就感受到整個外交幾乎都被中共封殺。」
不過他也強調，仍然要努力，所有的事都是努力得來的，該努力的地方就要認真去做，他也以易經中的「天行健，君子以自強不息」的話來共同勉勵，希望大家都繼續努力。
柯文哲率領的代表團在今天晚間搭機前往印度，並與台灣出發的經貿團會合，他強調印度的軟體實力驚人，台灣有硬體實力，未來希望有更多合作交流，促進台灣產業發展。1060329
(中央社)
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