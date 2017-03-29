收分手信 歐盟官員：不是個快樂的日子
歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天表示，收到英國啟動脫歐信函，無法裝做今天是個快樂的日子，但強調歐盟已經準備好。
圖斯克今天在布魯塞爾時間中午13時15分左右宣布，接到英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）遞交由英國首相梅伊（Theresa May）簽署的脫歐信函，他隨後在下午2時15分發表談話，表示英國根據歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條條文啟動脫歐，「我們感到遺憾，但已準備好要依循相關程序」。
他說，接下英國送來退出歐盟的這6頁信函後，相信對布魯塞爾或倫敦來說，今天都不會是快樂的日子，他也無法假裝開心，不過英國脫歐對歐盟也有正面的作用，那就是讓其它的27個成員國更加團結。
圖斯克指出，對歐盟而言，目前首要之務是確定談判的指導原則，並強調未來在談判時，歐盟會一如往常的確保利益，並減少因英國脫歐對歐盟成員國的公民及企業造成不確定性的影響。
在英國正式啟動脫歐的這一天，圖斯克展現理性姿態，表示歐盟會以建設性立場展開談判，並希望未來英國仍是一個密切的合作夥伴。
歐盟接下來要展開的程序是在收信後的48小時內，將談判指引草案送給英國除外的其它27個成員國。另在4月針對英國脫歐召開特別會議，確定談判準則及任命談判人員。1060329
(中央社)
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