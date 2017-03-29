人為財死 莫三比克為紅寶石爆嚴重衝突

我要評比

非洲國家莫三比克北方城鎮蒙蒂普齊發現紅寶石，爆發嚴重非法礦工間的衝突，甚至導致傷亡事件，儼然如非洲版的美國西部電影情節。

2009年蒙蒂普齊（Montepuez）發現紅寶石，成千上萬來自四面八方的礦工，不遠千里到此淘金，抵達後才發現等待他們的是嚴峻的環境、非法礦工間永無休止的衝突，以及無法預測的危險。

南非媒體「新聞24」（news24）今天引述蒙蒂普齊醫院（Montepuez Hospital）主治醫師馬波塔（Tania Mabota）報導：「很多尋找紅寶石的礦工來自外國。」

她說：「礦工為爭地盤屢屢爆發嚴重衝突，因為這是一種生存手段。只為了1塊石頭可以讓1個人受到攻擊。」

醫院成為這群非法礦工衝突的最前線，每個月都要處理十幾起傷者、甚至死亡的案例。

報導指出，礦工間不僅彼此殺戮，同時充滿犯罪份子與毒品交易。

2月警方臨檢，查獲3672名非法礦工，超過2/3是偷渡進入莫三比克。

記者兼評論員利馬（Fernando Lima）說：「混亂情況猶如無政府狀態，彷彿一場狂野的美國西部電影。政府應採取迅速而有效的行動。」

吸引許多非法礦工的同時當然也有合法開採公司。

世界最頂尖有色寶石奢侈品牌之一、總部設於倫敦的Gemfields區域市場總裁圖納（Pia Tonna）表示，莫三比克去年提供全球紅寶石市場40%的貨源，成為領導世界資源的國家之一。

非洲紅寶石已經漸漸取代珍貴緬甸紅寶石在國際寶石市場的地位。

報導引述圖納說：「莫三比克政府似乎還沒有意會這項驚人的資源，將會改變貧窮的政府財政、建蓋更多學校，並加強基礎建設。」

圖納進一步表示，Gemfields絕對會以負責任的合理方式，與當地人分享利潤。

警方對非法份子採取激烈暴力手段時有所聞。對此，Gemfields表示絕不贊同暴力解決爭執，不論是來自警方或是非法礦工。1060329

(中央社)