福建1至2月紫菜出口量倍增

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大陸媒體報導，今年1至2月，福建省出口紫菜40.7噸，貨值526萬元人民幣，年增分別為1.04倍、63.7％。主要出口台灣及東協，出口值分別為339萬元人民幣和122萬元人民幣，年成長分別為43.6％和29倍，兩者占總出口值的87.6％。

(工商)