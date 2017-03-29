緩解中小企融資難 滬試點無抵押信貸

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大陸媒體報導，為減輕中小企業融資難問題，上海市日前正式啟動一項針對中小企業的無抵押信用貸款計畫，將在未來5年為超過1千家企業提供貸款，信貸總規模將逾100億元人民幣（下同）。首批得到融資的中小企業共計18家，總計獲得貸款1.26億元。

(工商)