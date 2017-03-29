江蘇援疆項目開工 總計達4.85億元人民幣

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大陸媒體報導，江蘇省今年安排援助新疆資金4.85億元人民幣（下同），主要項目為支援克州，項目近日已正式開工。在66個項目安排中，民生類專案共60個，安排資金4.29億元，占年度援疆資金總額的87.5％，將進一步改善克州的基礎設施條件。

(工商)