電商衝擊 瑪莎百貨全面退出中國 沃爾瑪大潤發相繼關店

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每日經濟新聞報導，隨著電商的崛起，大陸不管是零售還是傳統商業，正面臨越來越嚴峻的挑戰。3月24日，大潤發上海港澳店正式關門，這再次刺激著傳統商業從業者的神經。

此前，大陸百貨商業協會發佈的研報顯示，2011年至2015年，全大陸150家連鎖百貨企業麾下每年關閉停業的百貨門店數量分別是10家、15家、22家、40家和100家，關停數量呈逐年擴大趨勢。

瑪莎百貨全面退出中國大陸，沃爾瑪、大潤發等先後關停部分門店。2017年伊始，傳統零售商業市場透露著絲絲涼意。有無破局之道？

近年來為應對電商衝擊，大潤發2013年成立B2C電子商務網站飛牛網，嘗試線上線下結合。同時，大潤發還將於今年開設生鮮O2O概念店--飛牛優鮮，專注於提供生鮮產品，輔以日用品及餐飲服務並將以配送速度（1~2小時送達）為亮點。

最新財報顯示，大潤發母公司高鑫零售2016年實現營業額1004.41億元（人民幣，下同），同比增長4.2%；公司權益股東應占溢利為25.71億元，同比增長5.2%。而其營業額的增加正是得益於新開門店，以及持續擴充業務。2016年大潤發新開門店達33家，截止2016年末，大潤發在華門店共計367家，而業績增長也主要得益於門店數量的增加。

儘管如此，仍擋不住大潤發上海港澳店關門。該門店位於上海市閔行區水清路1390號，於2006年開業，是大潤發在上海開的第八家門店。此次大潤發港澳店關店停業，是繼去年10月山東濰坊大潤發關店後，其大陸市場關閉的第二家門店。

據瞭解，大潤發港澳店的門店為租賃物業，租期還沒到，但物業方計劃把整個物業轉作他用。

(旺報)