台北好時尚 設計師大賞30萬獎金等你拿
由台北市商業處致力推行的「臺北好時尚」系列活動已邁入第5年，為挖掘並號召國內服裝設計人才特舉辦「2017臺北TOP時裝設計大賞」，報名自即日起開跑至5月5日止。
此設計大賞賽曾輔助過不少設計師跨足國際，如田明彬、汪俐伶、周裕穎等歷屆得獎者亦早已躍上倫敦、紐約等各大時裝周舞台，本屆以「武動時尚－摩登世代美學」為題，藉武術精神與美學設計的結合迎接即將到來的2017台北世大運；今年度活動更選擇與台北市女子美容商業同業公會及中華民國西服同業總會合作以時尚週方式舉辦系列動態展演，決賽則會於花博公園爭艷館盛大舉行，屆時將選出5名優秀設計師，金獎可獨享30萬元獎金，總獎金更高達新台幣50萬元。
(中時)
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