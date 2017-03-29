起火問題 賓士在陸召回近40萬輛車

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中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局今天表示，因不同的品質問題，賓士（陸稱奔馳）、奧迪、瑪莎拉蒂汽車在中國合計召回近百萬輛車。其中賓士因存在起火問題，計畫召回39.84萬輛汽車。

上海澎湃新聞29日報導，這次召回的車涵蓋目前賓士在售的全部主力車型，國產及進口車型均被波及。包括北京奔馳部分2015年5月6日至2017年2月22日生產的C級、GLA、E級、GLC SUV車輛，共計34萬8939輛。

另外，梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）（中國）汽車銷售有限公司部分於2014年6月28日至2016年12月29日生產進口的A級、B級、C級、CLA、GLC 轎跑SUV車輛，共計4萬9490輛。

北京奔馳汽車有限公司和梅賽德斯-奔馳（中國）汽車銷售有限公司將對召回範圍內車輛的起動機線束安裝保險，以消除安全隱患。

新華社之前援引賓士的母公司戴姆勒集團公布的召回原因稱，車輛起火是因為汽車點火器組件中的保險絲存在缺陷，易致車輛過熱，進而起火。

賓士汽車去年全球銷量量突破200萬輛。這次全球召回計劃，約佔其去年銷量的一半。1060329

(中央社)