英啟動脫歐無法回頭 梅伊籲全國團結

英國首相梅伊今天知會歐洲聯盟，英國決定終結與歐盟44年的關係，她隨後對英國國會表示，啟動脫歐程序後「已無法回頭」，同時呼籲全國團結因應變局。

英國駐歐盟常任代表巴羅（Tim Barrow）稍早在布魯塞爾遞交6頁正式通知信函，給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），正式啟動退出歐盟程序。

法新社報導，梅伊（Theresa May）對著哄鬧的國會說：「這是個歷史性時刻，從此已無法回頭。」反對黨國會議員數度起鬨打斷梅伊演說。

梅伊說：「現在是我們聚在一起、團結一致的時候。」蘇格蘭議會一天前投票支持辦獨立公投，為的是保住與歐盟的關係。

梅伊說：「（里斯本條約）第50條程序現已開展，遵從英國人民的意願，英國將離開歐洲聯盟。」英國9個月前於去年6月23日舉辦脫歐公投，以52%多數通過退出歐盟。

她強調，英國退出歐盟「並不是否定歐洲的價值。我們仍然會是可靠的夥伴、樂意的盟友，以及親密的朋友」。她又說：「儘管對某些人來說是失望，但今天是個值得慶祝的日子。」

不過，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）呼籲政府要傾聽、協商並代表整個國家。他也表示，梅伊帶領的方向「很危險也很有害」。

他表示，「妳（梅伊）說過，沒達成協議，總比簽下壞協議好；但事實是，沒達成協議，就是壞協議。」

蘇格蘭民族黨（SNP）在國會的領導人羅伯森（Angus Robertson）則表示，如果梅伊「不尊重全國對脫歐的不同意見」，蘇格蘭尋求獨立將「無可避免」。

梅伊說，英國將「控管移民，好讓我們持續吸引最聰明和最優秀的人」，而住在英國的300萬歐洲人的地位問題，列為談判「初期優先」事項。

她說：「我們將藉此機會打造更強大、更公平的英國，一個我們的子孫輩引以為傲的國家。」

她又說，英國將在如安全和貿易等領域上，追求與歐盟合作建立「新的深厚和特殊夥伴關係」。

但梅伊又說，英國將「掌控我們自己的法律」，不再屬歐洲聯盟法院管轄。

她說：「我們瞭解英國退出歐盟會有其後果，我們知道我們將無法再影響左右歐盟經濟的法規。」

梅伊的政府啟動第50條，與歐盟展開為期2年的談判，希望就包括貿易、移民、教育和健保等各方面議題達成協議。

英國廣播公司（BBC）報導，分手談判料將相當艱難，歐盟領袖不會讓英國退出歐盟過程顯得容易或成果豐富，藉此讓可能考慮也舉辦脫歐公投的其他國家斷念。

但梅伊承諾，在退出歐盟單一市場及關稅聯盟，尤其在英國不屬自由貿易區之後，她將帶領英國度過難關。

歐盟是英國最大的貿易夥伴，專家已警告，要在2年內達成全面性貿易協議將不大可能。不過雙方仍能在2年後繼續貿易談判。

圖斯克在布魯塞爾接獲英國通知退出歐盟信函後，神色凝重說：「我們已開始想念你們。謝謝你們、再見。」

他發簡短聲明說，這對他個人或歐盟都不是「快樂的一天」，並承諾為英國「有秩序地退出」展開安排。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人說：「我們不應忘記，英國在北大西洋公約組織（NATO）及歐洲仍是夥伴。」（譯者：中央社羅苑韶）1060329

(中央社)