脫歐不再是英鎊匯價主導因素

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英國周三正式啟動脫歐程序，倫敦金融時報報導，脫歐將不再是主導英鎊走勢的頭號因素，且英鎊兌美元與英鎊兌歐元走勢也將脫鉤。

英國啟動脫歐程序，英鎊走勢還算平穩，周三早盤一度漲至1.2464美元，接近中午時則壓回至1.2437美元，小跌0.1％。

(工商)