WSBL》國泰24冠到手 劉君儀淚捧MVP

劉君儀拿下WSBL冠軍戰MVP。(林宋以情攝)

去年冠軍戰受傷，國泰36歲老將劉君儀花了整整8個月復健，29日攻下20分、6籃板，率領國泰女籃87比79擊敗電信，冠軍系列戰直落二封后，捧起WSBL第11冠，社甲、WSBL隊史第24冠，自己則摘下最有價值球員，劉君儀也認不住哽咽，「這一年來回想起來，真的很辛苦。」

去年冠軍戰第2戰傷到右腳，劉君儀當時以為不嚴重，但最後發現是骨折，撐拐杖、打石膏，整整休息了8個月，從11月才回復練球，讓這位籃壇老將也起了放棄念頭。

國泰擊敗電信封后。(林宋以情攝)

「那時候右腳完全萎縮，肌力都要重新練過。一天超過8小時復健，我總是最早到、最後一個走。」好在還有國泰的防護團隊，以及小洪老師。劉君儀說，「我11月中歸隊狀況非常差，感謝小洪老師鼓勵我。連教練都這麼相信我，我更不能放棄。」

眼見愛將因傷所困，洪玲瑤坦言當然會心疼，「球員這時候需要的就是陪伴、彼此信任，我只問她自己到底還喜不喜歡籃球，如果想堅持，國泰會給她最好的。」36歲的劉君儀如浴火鳳凰，如今摘下MVP，小洪老師看好她還能打，「至少能再打兩年，她還有很多東西可以帶給年輕球員、經驗很難取代。」

國泰擊敗電信封后，劉君儀奪MVP。(林宋以情攝)

電信決勝節一度在「法拉利」陳晏宇單節12分帶動下，追到僅剩3分差，但鄭伊秀、陳鈺君、劉君儀接連跳出，再拉開比分差，順利撂下勝果。全場狂飆29分的陳晏宇，遺憾眼淚止不住。

「覺得很有機會拿下，很想替球隊拿下這一場。」陳晏宇表示第2節腳就有些不適，決勝節還抽筋，賽後直呼對不起大家，「第一場是我們太想贏，太想做好反而綁手綁腳。這一場改進很多了。」

(中時電子報)