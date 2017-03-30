你沒看過的比賽!歡騰三月三 壯族體育玩的是這些

搶花炮比賽被喻為「東方版的橄欖球」，哪隊投進籃子的次數越多就獲勝。(楊婕攝)

踩著竹馬跑步，運動員們速度依舊快得驚人。(楊婕攝)

認識一座城市最快方式，先了解當地特有的風俗民情準沒錯，傳統的文化慶典、習俗甚至是流傳下來的活動，在在都凸顯出屬於這塊土地的精神與獨特性，廣西壯族自治區擁有中國最多少數民族的人口數量，也因此，除了極為出名的山水景觀外，在地多采多姿民俗風情也同樣是來到此地必看的亮點。

廣西每年的重頭大戲「壯族三月三」，全城無處不以歌舞歡慶，熱鬧的氛圍感染力十足，不管是來到此地的旅人或是當地民眾，都能感受到那歡心喜悅，而除了各民族傳統舞蹈表演外，各類傳統運動競技也相當奪人目光，因為夠有特色、在別處幾乎看不到。

即便是下著細雨的時候，運動員們仍奮力的搶花炮，滿身的泥濘就是他們努力的標誌。(楊婕攝)

●「東方版的橄欖球」 壯族搶花炮

提到壯族最具有代表性的除統體育活動，絕對不能錯過搶花炮，擁有500多年歷史的搶花炮，被喻為是「東方版的橄欖球」，目前已被列入廣西壯族自治區非物質文化遺產名錄中，搶花炮原先是以裝滿火藥的土製發射器射出紅布纏繞的鐵環，待花炮落下時，參賽隊隊員再一起瘋搶，誰能搶到交給裁判台誰就獲勝，通常搶完三炮後就結束比賽，傳統的搶花炮「不限人數，也不分隊數，每炮必搶。」

而改革後的搶花炮，不再受到三炮的限制，花炮也改為橡膠製成，比賽更從單打獨鬥轉為團隊合作，每場比賽時間40分鐘，上下半場各20分鐘、中間休息10分鐘，兩隊在時間內將花炮攻入對方花籃，次數越多分數越高。

當比賽進入白熱化階段，隊員激烈的爭搶廝殺總能讓場邊熱血沸騰，隊員們你爭我搶，拉腿腳、十多人疊在一起，場上「一片混亂」，隊員們除了得不讓對方搶走外，還要想辦法傳給隊友，將花炮送進籃裡，靠的不光是力氣，還要靠比拚智慧。

除了快，還是快，踩著竹馬奔馳，你會訝異於驚人的速度。(楊婕攝)

●踩高奔馳 高腳競速

高腳競速使用的器材對台灣人來說不算陌生，就是稱做竹馬的童玩，不過要將竹馬當成比賽項目，還能發揮得淋漓盡致的，同樣非壯族莫屬。運動員雙手各持一杆，同時腳踩杆上的腳踏蹬，在場上以最快的速度奔跑馳，看誰先抵達終點。

3人同心齊踩長板鞋，賣力朝終點奔馳，板鞋競速相當精采。(楊婕攝)

板鞋競速考驗團隊的默契與協調性。(楊婕攝)

●抗倭寇利器 板鞋競速

這項壯族民間傳統體育項目起源於明代，相傳過去廣西瓦氏夫人率兵赴沿海抗倭寇，為讓士兵步調一致，便下令讓3名士兵穿上一副長板鞋齊跑，長期訓練下，士兵的素質大大提高了，而後演變成競技活動。

現今的比賽形式，大致上是由3名運動員一起將腳套在同一雙板鞋上，齊心合力朝向終點奔馳，先抵達終點的獲勝。

壯族三月三慶典現正在廣西熱鬧展開，各地歡樂聲響遍每一個角落，少數民族特有的風情特色，正在中國南方這塊土地上歡騰。

(中時電子報)