無人機實名制 民航局朝網路申請邁進

隨著空拍機盛行，相關意外也日益增多，因此，各國紛紛擬定政策，期望能減少事故發生。我國民航局也祭出法令，但台灣民眾反映，法令不符合實際需求，仍有許多改善空間。

為遏止空拍機進入機敏地區，各國也提出相應政策，例如法國訓練老鷹捕捉空拍機；大陸則發明「無人機捕獲器」，攔截誤入歧途的機器；而台灣國防部也將以電波干擾、擊落等方式逮捕違法空拍機。

根據我國《民用航空法》第九十九條之十規定，民眾所持有的遙控無人機，若重量超過250公克以上，以及公務機關或法人所有的遙控無人機，皆應辦理註冊，並將註冊號碼標明於遙控無人機。

「台灣無人機實名制，多以紙本作業為主，而250公克以上的無人機比比皆是，依民航局現有人力，將無法負荷登記量。」世界通遙控模型業者陳振深建議，民航局可效仿美國聯邦行公總署（FAA），開放網路平台作業。

對此，民航局回應，未來也會朝著「網路申請」的方向前進，由於目前法案剛擬定，若要推行「網路申請」仍有一段時間。

(旺報)