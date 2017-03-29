挺同會反同 姚人多：讓國家更偉大的開始

對婚姻平權議題不同立場的雙方代表，今天到總統府溝通。總統府副秘書長姚人多說，「我希望今天的會面將會是讓這個國家更偉大的開始」。

副總統陳建仁今天邀請對婚姻平權議題不同立場的雙方代表到總統府溝通，府方指出，雙方今天就同性婚姻、性平教育、政府行政作為等議題交換意見，並同意儘快安排下次的會前會。

姚人多晚間透過臉書指出，他夢想有一天，藉著這個平台，宗教團體會宣布停止罷免立法委員的行動，因為沒有人會單純因為支持同婚而被罷免。然後，同婚這邊的人可以向所有人宣布，任何一個宗教都不應該被嘲笑，不管他們再怎麼保守或傳統。

姚人多說，「我們今天在這裡，我希望可以為台灣留下典範，一個解決問題的典範」。如果像這種價值觀衝突的問題，兩邊的人都能坐下來談，不只坐下來談，而且還可以找出解決方法。「我相信，這樣的台灣在國際上絕對會是一個令人尊敬的國家」。

他說，他知道，事情的結果很重要，但是，在這件事情上，過程跟結果一樣重要。因為，很多年之後，「我們不只會留下結果，我們還會留下解決問題的歷史過程」。這個平台的意義在於，「我們可以讓所有人看到，就算我們立場不一樣，我們還是可以傾聽」。

姚人多認為，「這樣的國家將更值得我們繼續為它奮鬥下去，不是嗎？我們當然可以回到各自的角落，動員各自的支持者來為自己所相信的價值奮戰。我們當然可以對自己的支持者說，跟對方沒什麼好談的」。不過，他真的很謝謝兩邊的人願意來參加今天的會面，「我希望今天的會面將會是讓這個國家更偉大的開始」。1060329

(中央社)