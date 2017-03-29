中職金控大戰 中信林智勝雙響砲扳回一城
開季吞2連敗的中信兄弟今晚在洲際主場，由林智勝單場雙響砲、小將陳子豪本季首轟，以6比5擊敗富邦悍將，外籍教練史耐德（Cory Snyder）帶兵首勝。
繼25日聯盟開幕戰悍將在新莊8比5勝兄弟之後，相隔4天再度上演「金控大戰」，這次兄弟在洲際主場4035名觀眾面前，扳回一城。
兄弟先發投手鄭凱文7局無失分，飆出7次三振，是兄弟今晚的勝利功臣之一。
比賽前3局雙方都沒得分，悍將投手力猛（Scott Richmond）壓制了兄弟3局，4局下被林智勝的陽春砲突破。
兄弟5局下追加分數，曾陶鎔、鄭達鴻先後二壘安打，張志豪也貢獻一壘安打，單局攻下2分，取得3比0領先。
悍將投手蔡明晉接替力猛，止住兄弟攻勢，7局下換上羅華韋，結果遭到陳子豪、林智勝單局2支全壘打砲擊，蔣智賢二壘安打後在隊友推進之下，取得6比0領先。
林智勝生涯第14個球季，第17次單場敲出2支以上全壘打。
中信兄弟7局取得6比0領先，看似安穩，富邦悍將8局上一波4分攻勢，為比賽增添緊張感。胡金龍陽春砲在先，滿壘的情況下，陽冠威清壘二壘安打，追加3分。
9局上兩人出局後，林哲瑄、林益全連續2支二壘安打，悍將追到只剩1分落後。驚濤駭浪之中，兄弟左投洪宸宇穩住場面，守住1分領先，也拿下生涯首次救援成功。1060329
(中央社)
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